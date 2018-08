Vor jungen Frauen entblößt

Ein bislang noch unbekannter Mann hat sich in der Neckarstadt in unsittlicher Weise vor zwei jungen Frauen entblößt. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die 19- und 20-jährigen Frauen am Freitag, den 10. August gegen 21 Uhr zu Fuß im Zaubernußweg in Richtung Pappelallee unterwegs, als sich ihnen der unbekannte Mann von hinten näherte.

Er lief zunächst an diesen vorbei, blieb dann aber stehen, zog seine Hose herunter und begann unter lautem Stöhnen an seinem Geschlechtsteil herumzuhantieren. Dabei suchte er den Blickkontakt zu den zwei Frauen. Diese flüchteten daraufhin vom Tatort.

Der Mann wird zwischen 40 und 50 Jahre alt geschätzt und war laut Polizei zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Seine kräftige Statur wies einen Bauchansatz auf. Nach Angaben der Kriminalpolizei habe er eine helle Hautfarbe und blonde bis graue, kurz geschnittene Haare. Im vorderen Bereich des Kopfes habe er eine Glatze gehabt. Zum Tatzeitpunkt soll er eine braune lange Hose und ein rotes Poloshirt getragen haben.

Der Polizei zufolge soll sich der Gesuchte regelmäßig im Umfeld der Landwehrstraße aufhalten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174 44 44 zu melden. pol/seko

