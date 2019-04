Vor Kindern entblößt

Ein Unbekannter hat sich auf der Gartenstadt vor zwei Kindern entblößt. Nach Angaben der Polizei von gestern liefen sie am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr von der Waldstraße in den Anemonenweg, als der Mann an einer Haltestelle nahe der Schule mit seinem Geschlechtsteil spielte. Die Kinder liefen in Richtung Wotanstraße weiter und verständigten eine Erzieherin. Einen Verdächtigen konnte die Polizei nicht fassen. Der Exhibitionist wird als etwa 1,80 Meter groß, 20 Jahre alt und mit kurzen schwarzen Haaren sowie Drei-Tage-Bart beschrieben. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Pullover. Es werden Zeugen gesucht: 0621/17 44 44 4. pol/lok

