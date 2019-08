Vor Waldhof-Spiel: Schwein mit Schmähparole beschmiert

Das Foto zeigt das mit Farbe und Worten beschmierte Tier. © Privat

Ein mit Farbe und Beleidigungen beschmiertes Schwein in der Nähe des Carl-Benz-Stadions hat am frühen Freitagmorgen für Aufsehen gesorgt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigte, fanden städtische Mitarbeiter das Tier gegen 7 Uhr in der Nähe der Spielstätte des SV Waldhof. Es sei angebunden gewesen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem Fußballspiel am Sonntag, bei dem der 1.

...