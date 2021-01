Vorarbeiten für SWR-Neubau begonnen

Der Start der Bauarbeiten für das neue SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen steht unmittelbar bevor. Das teilte der SWR in einer Pressemitteilung mit. Die Baumaßnahmen an der Schafweide im Stadtteil Neckarstadt-Ost beginnen mit dem Aushub der Baugrube bereits im April 2021.

Zur Vorbereitung dieser Arbeiten werden auf dem neuen SWR-Grundstück seit Montag Rodungsarbeiten durchgeführt, um das Baufeld im gesetzlich vorgeschriebenen Rodungszeitraum frei zu machen, heißt es. Da neben dem künftigen Studiogebäude auch eine unterirdische Garage errichtet wird, fällt die nun zu rodende Fläche größer als das eigentliche Baufeld für das neue Studio aus. Oberhalb der Tiefgarage entsteht ein neuer Quartiersplatz, der als Mittelpunkt des neuen Areals das SWR-Studio und die angrenzende Wohnbebauung „harmonisch miteinander verbinden“ werde.

Ersatzpflanzungen vorgesehen

Auf dem Grundstück befindet sich ein Baumbestand, dessen Erhalt der SWR im zurückliegenden Planungsprozess gemeinsam mit der Stadt Mannheim „sorgfältig geprüft hat“, so der SWR.

Zum Schutz einer sich westlich des neuen Quartiersplatzes befindlichen Erle sowie zwei weiterer Bäume würden besondere Maßnahmen ergriffen, um eine Schädigung während der Bauarbeiten zu vermeiden. Für die Bäume, die nicht erhalten werden können und zur Herstellung der Baugrube weichen müssen, werde der SWR in räumlicher Nähe Ersatzpflanzungen vornehmen. Die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes zu den artenschutzrechtlichen Schutzvorschriften würden im Zuge der Rodung gewahrt. Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie befindet sich das Bauprojekt im Zeitplan, heißt es in der Mitteilung. Das neue SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen soll demnach im Herbst 2023 in Betrieb gehen und auf sechs Ebenen Raum für neue multimediale Produktionsverfahren bieten. Rund 90 Frauen und Männer werden nach Angaben des SWR dann von der Schafweide aus für Fernsehen, Hörfunk und Online für die Programme von SWR und ARD arbeiten. red/see

