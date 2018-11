Vorbild Mannheim

Das Thema geht uns alle an: Dass man abgelaufene Medikamente nicht in die Toilette schütten soll, leuchtet ja ein. Aber es sind auch Salben, mit denen wir uns einreiben und die dann beim Duschen ins Abwasser gelangen, oder eingenommene Medikamente, die über unsere Ausscheidungen in der Kanalisation landen. Darüber müssen wir nachdenken. Die Spätfolgen sind – noch – unbekannt.

Vorbeugen ist, wie die Mannheimer Anlage zeigt, nicht allzu teuer und deswegen dringend zu empfehlen. Chemikalien sind außerdem in Putz- und Spülmitteln enthalten. Ein wahrer Chemiecocktail rauscht da mit bis zu 1500 Litern Abwasser pro Sekunde durch die Filter der Kläranlage. Lösungen wie die Aktivkohle-Reinigungsstufe sind eine saubere Sache. Dass die Technologie in Mannheim mitentwickelt wurde, macht die Stadt zum Vorbild in Sachen Umweltschutz – eine Rolle, die Mannheim nicht in vielen Öko-Disziplinen hat.

Von den Tinkturen, Lösungen und Pulvern, die im Haushalt zu finden sind, sollten wir nur die absolut nötige Menge verwenden. Wenn dabei viele mitziehen, wäre Einiges gewonnen. Es liegt auch an uns Mannheimern selbst, ob wir auf diesem Gebiet Vorbild werden.

