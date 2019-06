Voreilige Forderung

Straßensperrungen durch elektronische Poller, wie es Grünen-Politiker Gerhard Fontagnier vorgeschlagen hat, können dafür sorgen, dass Teile der Stadt ruhiger werden. Doch die Installation von solchen Pollern ist kostspielig. Zu klären, wie Lieferanten für Gastronomie und Geschäfte trotz Sperrung in die Kunststraße und die Fressgasse einfahren können, ist umfangreich und könnte sehr lange dauern. Und eine Durchfahrtssperre würde nicht nur Protzern und Rasern schaden, sondern auch jedem anderen, der die Straße befahren möchte. Und das sollte vermieden werden.

Mal davon abgesehen – warum direkt in die Vollen gehen? Laut Leiter Dieter Schäfer hat die Verkehrspolizei noch ein paar Maßnahmen gegen Protzer in petto. Sie hat gerade erst mit der zweiten Eskalationsstufe begonnen – nachdem die erste Phase Schäfer zufolge bereits gut lief. Die Beschwerde-Mails der Anwohner hätten sich innerhalb eines Jahres halbiert. 650 Beschwerden 2017 stehen im Jahr darauf nur noch 328 gegenüber. Zahlen, die für sich sprechen. Bereits Warnungen in Form von Gelben Karten zeigen also schon ihre Wirkung.

Ratsam ist, die nächsten Schritte – und möglicherweise weiteren Erfolge – der Polizei abzuwarten, bevor mit viel Aufwand viele Menschen eingeschränkt werden. Die Polizei macht ihre Sache bisher gut. Vertrauen und Geduld sind gefragt, keine Straßensperrung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019