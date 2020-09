Vorerst kein Präsenz-Unterricht

Mannheim.Eine Woche nach Schuljahresbeginn muss die komplette Kursstufe 1 – also die elfte Jahrgangsstufe – des Liselotte-Gymnasiums (Lilo) zu Hause bleiben. Betroffen sind rund 80 Jugendliche. Am Wochenende hatte das Lilo erfahren, dass sich eine Schülerin mit dem Coronavirus infiziert hatte. Sie war zuletzt am Donnerstag im Unterricht gewesen, wie Direktor Eberhard Vogel dieser Redaktion auf Anfrage

...