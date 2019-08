Vorfreude vor dem Pokal-Sonntag

Wenn am Sonntag Dutzende Ehrenamtliche von Pro Waldhof zur ersten DFB-Pokal-Partie ihrer „Buwe“ seit 16 Jahren gegen Eintracht Frankfurt mit einer exklusiven Fan-Aktion auf sich aufmerksam machen, passt das ins Bild eines Vereins im Aufschwung. Denn nicht nur sportlich hat der SV Waldhof nach der Rückkehr in den Profifußball große Ziele. Auch neben dem Platz bemühen sich einige Traditionsfans, mit ihrem SVW in der Mannheimer Stadtgesellschaft ein nachhaltig positives Bild zu hinterlassen – und das mit neuen Gesichtern auf beiden Seiten.

Wechsel bei PRO Waldhof

Kürzlich wurde nach dem Rücktritt des Präsidiums-Mitglieds Stefan Höß der Vorsitzende Landesarbeitsrichter Wolfgang Gruber zum Vizepräsidenten bei den Blau-Schwarzen ernannt (wir berichteten). Auch bei der Fan-Dachorganisation PRO Waldhof gibt es neue Personalien zu vermelden. Nach sieben Jahren in führender Funktion wird mit Achim Schröder eine Persönlichkeit verabschiedet, die „unglaublich viel geleistet“ und dabei auch so manche kritische Situation „souverän gemeistert“ habe, so das Netzwerk.

So sieht es der 31-jährige Martin Schmidt, der schon im letzten Zweitliga-Jahr 2003 „sein Herz an den Waldhof verlor“ und in sportlich schweren Zeiten den „unglaublichen Zusammenhalt der Anhänger“ zu schätzen lernte. Und den später selbst kultivierte. Bereits von 2012 bis 2014 hatte er im Vorstand von PRO Waldhof Verantwortung übernommen. Mit seinen beiden Stellvertretern Selina Ballhaus und Sören Runke will der neue Vorsitzende nun Initiative zeigen, um die Bande zwischen Verein und Fans noch weiter zu stärken.

Der Austausch mit den Sicherheitsbehörden und der Stadt gehört für Schmidt ebenso dazu wie die Etablierung eines Fan-Treffs neben dem Marathontor. Auch am Sonntag wird dort nach Spielende wieder Bier ausgeschenkt.

Fernab des Stadions engagieren sich die organisierten Fans und de Verein seit Jahren durch Spendenaktionen für soziale Zwecke. Auch auf Stadtteilfesten zeigen sie Präsenz, um auf sich und den sportlichen Erfolg aufmerksam zu machen. Schmidt: „Wir wollen den Menschen zeigen, dass unsere Heimspiele ein Erlebnis sind, für das Fans zu Recht aus der ganzen Region anreisen.“ Bewusst habe man in die Projekte auch die Ultras wieder mit einbezogen, die in der vergangenen Saison trotz der Sperrung der Otto-Siffling-Tribüne bewiesen hätten, dass sie den SV Waldhof „friedlich und auf den Sport fokussiert“ unterstützen.

Am Sonntag gibt jenseits des Sportlichen und der Stimmung im Stadion für die Anhänger von Blau und Schwarz noch einen Grund mehr, ins Carl-Benz-Stadion zu kommen: Eine ganze Saison begleitete der Mannheimer Star-Fotograf Horst Hamann den SV Waldhof auf seinem Weg in die Dritte Liga. Den daraus entstandenen 320 Seiten starken Bildband „Der Waldhof“ können sich treue Anhänger nicht nur für 26,95 Euro in der stilechten PRO-Waldhof-Tasche sichern – auch zahlreiche Spieler werden den Band mit ihren Autogrammen veredeln, während sich engagierte Kräfte von Verein „Anpfiff ins Leben“ und PRO Waldhof um den Verkauf kümmern. „So verkaufen Fans ein Buch für Fans an Fans – was kann man sich mehr wünschen“, blickt der neue Vizepräsident Gruber freudig auf die Aktion voraus.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.08.2019