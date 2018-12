Vorgeschmack auf Weihnachten

Ein Comedy-Programm wie Weihnachten selbst kündigt Heinz Gröning alias der unglaubliche Heinz an. Seit über 10 Jahren zelebriert er das Programm „Verschollen im Weihnachtsstollen“. Ein Programm ohne Kompromisse. 100 Prozent Weihnachten, 100 Prozent Heinz mit einer tiefen Verbeugung vor allem, was dieses Fest unverwechselbar macht. Für die Vorstellung am 7. Dezember um 20 Uhr im Schatzkistl verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. bro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.12.2018