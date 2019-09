Vorlautes Reptil mit Guru-Allüren

Für ihre Fans ist die Echse ein Guru – voller Erfahrungen und Weisheiten. Und der mehrfach ausgezeichnete Puppenspieler Michael Hatzius setzt das großmäulige Reptil gekonnt in Szene. Dabei behandelt er Fragen aus einem tierischen Kosmos, der unserem gar nicht so unähnlich ist. Bei der humorvollen Audienz steht auch gern mal der Zuschauer im Mittelpunkt der Betrachtung. Für die Vorstellung am 27. September verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Echse“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mitwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. jor (Bild: Capitol)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.09.2019