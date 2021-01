Vorlesestunde in zwei Sprachen

In der Reihe „Colibri – interkulturelle Angebote der Stadtbibliothek Mannheim“ bietet die Einrichtung eine bilinguale Vorlesestunde online live in den Sprachen Deutsch und Chinesisch an – am Samstag, 23. Januar, 14 Uhr. Zielgruppe sind Kinder ab drei Jahren. Für sie lesen Axel Scheffler und Julia Donaldson abwechselnd in beiden Sprachen aus dem Buch „Das Grüffelokind“ vor. Die Veranstaltung, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung, ist kostenlos. Erforderlich ist allerdings eine Anmeldung per Mail an stadtbibliothek.kinderbibliothek@mannheim.de. Die Zugangsdaten gibt’s danach ebenfalls per Mail. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021