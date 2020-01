Vorlesungen für Gasthörer

Das Vorlesungsprogramm der Universität Mannheim für Gasthörer und Seniorenstudierende mit rund 300 Lehrveranstaltungen aus allen Fachbereichen im Frühjahrssemester steht fest.

Ob Geschichte des Südlichen Afrikas, Wirtschaftspolitik oder Angewandte Ethik, Pressegeschichte, Gesundheitspsychologie oder kunsthistorische Aspekte – das Angebot reicht von Vorlesungen über Seminare bis hin zu Vorträgen und Führungen.

Vorlesungsbeginn ist am 10. Februar, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das Programmheft ist erhältlich bei der Buchhandlung Bender in Mannheim in O 4, 2, und im Büro für das Gasthörer- und Seniorenstudium in L 1, 1 (Raum 159). lia

Info: Mehr Infos: www.uni- mannheim.de/gasthoerer

