Vorlesungen für Gasthörer starten

Am Freitag, 7. Februar, findet um 11.30 Uhr im Hörsaal M 003 der Universität (Schloss-Mittelbau) der Begrüßungstag des Gasthörer- und Seniorenstudiums statt. Das Programm erstreckt sich in rund 300 Lehrveranstaltungen über alle Fachbereiche wie zum Beispiel Germanistik oder Psychologie. Die Auftaktveranstaltung dient als Orientierungshilfe, als Erweiterung der Kenntnisse oder als Chance, Neues zu entdecken. Das Angebot richtet sich an alle, die bereits teilnehmen oder sich darüber informieren möchten. Die Teilnahme erfordert kein bestimmtes Alter und auch keinen bestimmten Bildungsabschluss. Weitere Infos und Anmeldung unter 0621/1 81 11 66 und im Internet. lea

