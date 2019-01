Vorpremiere von „Mensch und Mond“

Zur Vorpremiere der „arte“-Produktion „Mensch und Mond“ lädt das Planetarium an der Wilhelm-Varnholt-Allee am Donnerstag, 10. Januar, 19.30 Uhr, ein. Gezeigt wir der erste von drei Teilen der Fernsehserie „Mensch und Mond – eine Liebe in drei Akten“, von Eva Schötteldreier. Der Beitrag entstand im Rahmen des „arte“-Schwerpunkts „Winter of Moon“ zum 50. Jubiläumsjahr der Mondlandung am 20. Juli 1969. Im Anschluss an die Vorführung der 52 Minuten langen Folge beantworten „arte“-Redakteurin Christin Hornberger und Planetariums-Direktor Christian Theis Fragen des Publikums. Kostenlose Eintrittskarten gibt’s an der Planetariumskasse und online unter etix.com. lang

