Vorrang für Fahrräder in Unterstadt

Beschlossene Sache ist sie schon länger: Die Fahrradstraße G 2/H 2 bis G 7/H 7 wird seit Freitag eingerichtet. Erstmals wurde zum Fahrradjubiläum 2017 darüber diskutiert, nicht nur die Einbahnstraße für Radfahrer zu öffnen, sondern die Straße zur Fahrradstraße umzuwidmen. Der Radverkehr hat damit rechtlich gesehen Vorrang, Radfahrer dürfen beispielsweise nebeneinander fahren. Bewohner in den Unterstadt-Quadraten begrüßen die Umwidmung ihrer Straße: „Unser Viertel jubelt“, so eine Anwohnerin in H 7. Nicht jeder ist aber einverstanden: So soll es auch eine Klage gegen die Umwidmung geben.

Dass die Arbeiten bereits begonnen haben, kam am Freitag indessen für manchen Beobachter überraschend. Angekündigt war das Vorhaben für nach der Sommerpause. Die Fahrradstraße sowie ein Gutachten zur Verkehrsführung in der östlichen Unterstadt werden als vorgezogene Teile eines großen Masterplans Mobilität in diesem Jahr noch verwirklicht (wir berichteten). Dabei soll auch zunächst versuchsweise Durchgangsverkehr aus dem Wohnquartier heraus verlagert werden.

Der Masterplan soll sich auf das gesamte Stadtgebiet beziehen. Das Zahlenwerk wird derzeit erarbeitet und soll in etwa drei Jahren vorgelegt werden. Klar ist bereits jetzt, dass es in Zukunft weniger Platz für Autos und mehr Platz für andere Verkehrsträger in der Stadt geben wird. lang

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020