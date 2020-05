Vorsicht bei Datenpreisgabe

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar warnt vor der Reaktion auf sogenannte Daten-Phishing-Mails (Betrugsmails). Wie die IHK in einer Pressemitteilung betont, berichten Antragsstellende in den angebotenen Hotlines zur Corona-Hilfe über vermeintliche E-Mails der Landesbank Baden-Württemberg. In den Betrugsmails würden die Empfänger zur Preisgabe persönlicher Daten im Rahmen ihres Antragsverfahrens aufgefordert, so die IHK. Ganz konkret gehe es um die Zusendung von Daten an die E-Mail-Adresse corona-zuschuss@l-bank.de.com. Weder die Handelskammern noch die Landesbank verschickten solche Mails, heißt es in der Pressemitteilung. Die IHK rät Interessenten, Antragsstellern und Empfängern der Soforthilfe, nicht ohne Rücksprache mit den Hotlines der Kammern oder der Landesbank auf E-Mails mit persönlichen Daten zu antworten.

