Vorsorglich freigestellt

Die Mannheimer Pflegeeinrichtungen sind auf das Auftreten von Coronainfektionen vorbereitet, Anlass zur Besorgnis bestehe nicht. In den acht Heimen der Caritas in Mannheim und Ilvesheim sei bisher kein bestätigter Fall aufgetreten, sagt Pressesprecherin Julia Koch.

Eine Mitarbeiterin der acht Häuser sei vorsorglich für 14 Tage freigestellt, weil sie in einem Risikogebiet Urlaub gemacht habe. Eine weitere Angestellte muss ebenfalls zu Hause bleiben, weil sie eine Veranstaltung besuchte, auf der auch Personen waren, die sich, wie sich später herausstellte, mit dem Coronavirus infiziert hatten. Besuchseinschränkungen gebe es bisher nicht, erklärt Koch, wohl aber den Hinweis an alle Gäste, die allgemein angeratenen Hygienevorschriften wie das gründliche Händewaschen einzuhalten. Personen, die in Risikogebieten wie beispielsweise Norditalien Urlaub gemacht hätte, seien gebeten, vorübergehend auf Besuche zu verzichten.

Isolierung im Infektionsfall

Sobald ein Verdachtsfall auftrete, gelte ein Hygieneplan, so Koch. Der sei nicht speziell seit dem Auftreten des Coronavirus aufgestellt worden, sondern liege schon länger vor und biete Richtlinien für das Auftreten unterschiedlicher Krankheiten. Würde eine Coronainfektion bestätigt, trete der Plan in Kraft, der auch bei der Influenza-Grippe vorgesehen ist, erklärt die Pressesprecherin. Ein Blick in die Vorschriften, die der Redaktion vorliegen, zeigt: Sobald eine zu pflegende Person im Verdacht steht, infiziert zu sein, kommt einiges ins Rollen. Die Person muss dann einzeln in einem speziell von außen gekennzeichneten Zimmer untergebracht werden. Die erkrankte Person darf diesen Raum dann nicht mehr verlassen, in dem Zimmer muss ein Depot mit Schutzkleidung zur Verfügung stehen. Sobald mehrere Bewohner eines Wohnbereichs erkranken, muss der gesamte Bereich isoliert werden.

Die Altenpflegeheime Mannheim GmbH (APH) betreibt weitere vier Pflegeheime in Mannheim mit etwa 465 vollstationären Pflegeplätzen, davon 40 als Kurzzeitpflege. Über die in Pflegeheimen üblichen Hygienemaßnahmen hinaus gebe es aktuell keine Vorschriften, heißt es. Angehörige sind allerdings angewiesen, die Besuchszeiten auf das Nötigste zu beschränken. Die Altenpflegeheime Mannheim verfügten über genügend Desinfektionsmittel und persönliche Schutzausrüstung wie Kittel und Schutzmasken. abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020