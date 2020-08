Vorstandswahl mit Abstandsregeln

Maximilian Reith ist mit Felice Mantel neuer Sprecher der grünen Jugend. Die Vorstandswahl des Jugendverbands der Grünen erfolgte bei der Jahreshauptversammlung, die mit Abstands- und Hygieneregeln Ende Juli im Freien auf der Neckarwiese stattfand. Die bisherige Sprecherin Felice Mantel wurde für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt. Als neuer Sprecher vervollständigt Maximilian Reith das Team. Für ihn sind die Wahlen im kommenden Jahr von besonderer Bedeutung. „Corona rückt Klimaschutz in den Hintergrund. Gerade deswegen ist es wichtig, dass wir grüne Themen bei der Landtags- und Bundestagswahl 2021 in den Vordergrund stellen“, so Reith in einer Mitteilung. Weitere Vorstandsmitglieder sind Katharina Zimmer, Isabell Jandl und Elsabe Berger. red/lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020