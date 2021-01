Vorstellung per Video

Zur Online-Vorstellungsrunde präsentiert die neue Partei Klimaliste Baden-Württemberg ihre regionalen Landtagskandidaten für die Wahl im März. Die Videokonferenz ist für Freitag, 22. Januar, 19 Uhr terminiert, wer teilnehmen möchte, muss sich vorab per E-Mail unter rhein-neckar@klimaliste-bw.de anmelden. Die Zugangsdaten werden dann zugeschickt. Wer möchte, kann bereits mit der Anmeldung Fragen einsenden. Neben den beiden Mannheimer Kandidaten Jessica Martin (Mannheim 1) und Holger Krahn (Mannheim 2) stellen sich Friederieke Benjes (Heidelberg), Johanna Legnar (Sinsheim), Sieglinde Wiese-Striegel (Weinheim), Falk Appel (Schwetzingen) und Sandra Herden (Wiesloch) vor. Die Kandidaten der Partei, die sich nach eigenen Angaben für „eine konsequent wissenschaftsbasierte und klimagerechte Politik“ einsetzt, hatten erst vor wenigen Tagen ihre Bewerbungen bei den Kreiswahlleitern eingereicht. Die Liste tritt in 67 von landesweit 70 Wahlkreisen an. lang/red

Info: Mehr Infos unter www.klimaliste.bw.de

