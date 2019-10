Vorträge in Stadtbahn

Seit einigen Tagen wirbt eine Stadtbahn für die MVV-Aktion „Verliebt in Mannheim“. Am Samstag, 12. Oktober, wartet in dieser Bahn ein Angebot auf die Fahrgäste: der TramTalk. Zwischen 11 und 16 Uhr fährt die Bahn in Mannheim in einer Rundfahrt von ausgewählten Haltestellen von Wallstadt über Käfertal durch die Innenstadt nach Neuostheim bis nach Neckarau und zurück. Einsteigen ist überall möglich, die Fahrten sind laut MVV kostenlos. In der Bahn erwarten die Gäste Kurzvorträge zur „Energie der Zukunft“. Und es gibt erste Informationen zum neuen MVV-Kundenzentrum „E.forum“, das am 7. Dezember im MVV-Hochhaus seine Türen öffnet. red

Info: Fahrplan und weitere Infos: mvv.de/tramtalk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019