Vorträge zum Thema Wasserstoff

Wasserstoff als Schlüssel der Energie- und Verkehrswende? Antworten und Informationen auf diese zukunftsbestimmende Frage bietet das Webinar (Internetseminar) am 16. Juli von 10.45 bis 12.15 Uhr aus der Reihe „DHBW Mannheim forscht“ im Rahmen des Hochschulkooperationsprogramms „Potenziale“ der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. In drei Vorträgen werden Einsatzmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit und Marktpotenzial von Wasserstoff als Energieträger beleuchtet. Ein virtueller Rundgang durch das Wasserstofflabor der DHBW Mannheim am Campus Eppelheim vermittelt direkte Eindrücke in die Brennstofftechnologie.

Das Webinar ist kostenlos. Anmeldung und Einwahl über www.rhein-neckar.ihk24.de/event/153136593.

