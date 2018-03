Vortrag beim „MM“ ausverkauft

Anzeige

Die Veranstaltung „Wildes Leben – Auf dem Weg zu Maleika“ mit dem Künstler und Tierfilmer Matto Barfuss am 20. März in der Kantine des „MM“ ist ausverkauft. Daher wird es am Veranstaltungstag auch keine Abendkasse mehr geben. Die Multivisionsshow beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der Künstler Matto Barfuss, der aus Sinsheim kommt, hat seit 1995 mehr als 60 Exkursionen nach Afrika unternommen. Auf einer dieser Reisen lernte er die Gepardin „Maleika“ kennen. Aus dieser Begegnung ist ein gleichnamiger Spiel - und Dokumentarfilm entstanden, über den Barfuss in der „MM“-Kantine sprechen wird.