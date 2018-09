Vortrag erklärt Wikinger-Funde

„Zwischen Friesenhandel und Wikingerüberfall“ ist ein Vortragsabend in den Reiss-Engelhorn-Museen am Donnerstag, 20. September, um 19.30 Uhr betitelt. Gast beim Mannheimer Altertumsverein ist Hauke Jöns, Leitender wissenschaftlicher Direktor des Niedersächsischen Instituts für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven. Er blickt zurück auf Handel und Austausch im Nord- und Ostseeraum im frühen Mittelalter. Dabei gewährt er einen spannenden Einblick in aktuelle Ausgrabungen. Diese liefern völlig neue Erkenntnisse über Waren, Transportwege, aber auch die Lebensbedingungen der Händler und Handwerker der Wikingerzeit. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018