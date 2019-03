Vortrag für Schwangere

Frauen mit Kinderwunsch wollen sich gut auf die geplante Schwangerschaft vorbereiten und die Entwicklung ihres ungeborenen Kindes unterstützen – diesen Wunsch greifen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln auf. Doch welche zusätzlichen Nährstoffe sind notwendig, welche überflüssig? Antworten will ein Vortrag der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg am Donnerstag, 14. März, 16.30 Uhr, in der Beratungsstelle Mannheim in N 4 geben. Es werden verschiedene kritische und notwendige Nährstoffe für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch vorgestellt. Anmeldung: Tel. 0711/66 91 211 oder per E-Mail an ernaehrung@vz-bw.de. tbö

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019