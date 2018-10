Vortrag: „Ist die EU noch zu retten?“

Mannheim.Zusammen mit dem Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth (Mitglied des Bundestages), diskutieren die Jusos Mannheim unter dem Titel „Ist die EU noch zu retten?“ über die Zukunft und Herausforderungen der Europäischen Union (EU). Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 25. Oktober, um 18.30 Uhr in der Universität Mannheim im Raum EO145 (am Ehrenhof über dem Studentencafé) statt. Mit der Veranstaltung möchten die Jusos ein klares Zeichen für Europa setzen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Diskurs rund um die EU anregen, heißt es in der Einladung zu dem Termin. Alle Bürger sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und mitzudiskutieren. mor

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018