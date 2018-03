Vortrag: Römer und die Pfalz

Anzeige

Der Pfalz in der Spätantike und dem römischen Kaiser Valentinian I. widmet der Mannheimer Altertumsverein am Donnerstag, 8. März, seinen Vortragsabend in den Reiss-Engelhorn-Museen. Um 19 Uhr nimmt Ulrich Himmelmann, Leiter der Direktion Landesarchäologie in Speyer, die Zuhörer im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen in D5 auf eine spannende Zeitreise mit. Die Regierung Valentinians I. (364-375 n.Chr.) stellte für den Nordwesten des Imperium Romanum eine besondere Ära dar: Der Kaiser residierte in Trier, der politische und kulturelle Schwerpunkt verlagerte sich an Rhein und Mosel. Valentinian verbrachte viel Zeit in der Pfalz, wo er den Bau neuer Festungen überwachte und Gesetze erließ. Der Referent erläutert auch aktuelle Grabungen aus der Spätantike. pwr