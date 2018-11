Vortrag über Andy Warhol

Er gilt als der „bunteste“ unter den modernen Künstlern nach 1945, machte eine Lehre als Schaufensterdekorateur, studierte und arbeitete sehr erfolgreich in der Werbebranche: Andy Warhol. Diesem Künstler, dessen Karriere typisch für die Möglichkeiten des „amerikanischen Traums“ steht, widmet die Harmonie-Gesellschaft eine Vortragsveranstaltung heute Abend um 19.30 Uhr im Hotel Maritim.

Es referiert Dorothee Höfert. Sie hat Kunstgeschichte und Germanistik in Heidelberg studiert und ist nach Stationen an der Staatlichen Kunstakademie in Karlsruhe und im Landesmediumzentrum Baden-Württemberg seit Mai 2008 Leiterin der Museumspädagogik der Mannheimer Kunsthalle. Vor dem Vortrag bietet das Maritim ab 17.45 Uhr Essen an. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung aber erbeten beim Ehepaar Merckle entweder per Telefon unter 0621/81 31 23 oder per E-Mail an dbmerckle@web.de. pwr

