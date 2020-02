Vortrag über Belastung im Essen

Hersteller werben immer häufiger mit Begriffen wie „klimaneutral“ oder „CO2-neutral“, doch der Wahrheitsgehalt ist beim Einkauf nicht überprüfbar und bleibt Vertrauenssache. In dem Vortrag der Verbraucherzentrale am Donnerstag, 27. Februar, 16 bis 17 Uhr, im Vortragsraum der Beratungsstelle Mannheim, N 4, 13-14, werden die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen einer klimafreundlichen Ernährung erläutert. Es wird aufgezeigt, wie viel klimaschädliche Treibhausgase Lebensmittel verursachen können und von welchen Faktoren dies abhängt. Generell belasten tierische Lebensmittel wie Fleisch, Milch oder Eier das Klima stärker als pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Aber auch innerhalb einer Produktgruppe gibt es Unterschiede je nach Art der Erzeugung, Transport oder Verarbeitungsgrad. Eine Anmeldung ist per E-Mail an ernaehrung@vz-bw.de oder unter Tel.: 0711/6691 211 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr möglich. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020