Vortrag über die Zeit

Zeitmangel gehöre zu den Erfahrungen des modernen Lebens – das gelte für den Alltag wie für die Politik oder die Kunst, schreibt die Abendakademie. In einem Vortrag am Montag, 16. April, 15 bis 16.30 Uhr, wird sich Referent Alfred Huber, ehemaliger Kulturchef dieser Zeitung, näher mit dem Faktor Zeit beschäftigen. „Da die Zeitzeichen der modernen Gesellschaft auf Beschleunigung stehen, wird meist auch das eigene Lebenstempo dieser Beschleunigung angepasst – obwohl es besser wäre, zu entschleunigen“, schreibt die Abendakademie in ihrer Ankündigung. Der Vortrag ist auch in gedruckter Form für fünf Euro am Infopunkt erhältlich. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet sieben Euro. Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel. 0621/1076-150. ena