Vortrag über Elekromobilität

„Elektromobilität jetzt?“ lautet der Titel eines Vortrags von Walter Götzmann von der Hochschule Mannheim, zu dem der Verein für Naturkunde für Dienstag, 26. November, um 19 Uhr in D 4, 12 in die „Kapelle“ einlädt. Autogipfel im Kanzleramt, erhöhte Förderung und neue Modelle von vielen Herstellern: Doch wie stellt sich die Situation für den Privatmann dar, soll oder kann der neue PKW ein elektrischer sein? In seinem Vortrag wird Götzmann diese Frage beleuchten. Eine Darstellung wichtiger Fakten und eine kleine Marktübersicht sollen zur Klärung beitragen. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei, Gäste sind willkommen. mai

