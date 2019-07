Vortrag über Frauenwahlrecht

„100 Jahre Frauenwahlrecht – 70 Jahre Grundgesetz – Zeit für Parität!“: Unter diesen Titel hat die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) ihre Jahreshauptversammlung gestellt. Dazu kommt an diesem Dienstag um 19 Uhr eine Gastrednerin in den Weltladen nach Wallstadt in die Römerstraße 28 zu einem öffentlichen Vortrag. Über die Geschichte des Frauenwahlrechts und aktuelle Forderungen sprechen wird Elke Ferner, 2013 bis Oktober 2017 Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Derzeit leitet sie den Fachausschuss Parität in Parlamenten und Politik beim Deutschen Frauenrat. pwr

