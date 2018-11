Vortrag über Natur und Städte

Am Sonntag, 18. November, geht’s in einem Vortrag von Autor Conrad Amber um die Verdrängung der Natur aus den Städten. Mit Informationen und der Vorstellung von Projekten möchte der erfahrene Redner aufzeigen, dass es Zeit wird, „sich mit der Natur zu versöhnen“. Mit seinen Zuhörern geht Amber auf eine Reise durch Europa und blickt in die Zukunft der Großstädte. Viele seien mittlerweile rigoros versiegelt, durch die Verdrängung und der Entfremdung der Natur verschlechtere sich die Lebenqualität der Bewohner. Amber hat sich auf die Suche nach naturnahen Lösungen gemacht und naturnahe Stadtwälder zwischen Häuserschluchten, grüne Fassaden und romantische Dachgärten entdeckt. Der Vortrag im Anna-Reiß-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen beginnt am Sonntag um 11 Uhr. abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018