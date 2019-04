Vortrag über Pflegezeit

„Wie man die Pflegezeit finanziell meistert“, heißt ein Vortrag, für den der Ortsverein Mannheim des DHB-Netzwerk Haushalt Thomas Rohr vom Beratungsdienst Geld und Haushalt Berlin gewonnen hat. Im Alter gut betreut zu sein, ist für jeden wichtig. Damit das auch so eintrifft, sollte sich jeder rechtzeitig mit dem Thema Unterstützung und Pflege befassen. Vieles lässt sich frühzeitig regeln. Wo kann Unterstützung in Anspruch genommen werden? Welche finanziellen Belastungen können auf einen zukommen? Welche Leistungen gibt es von der gesetzlichen Pflegeversicherung? Der Referent wird in praktischen und anschaulichen Beispielen verschiedene Handlungsoptionen erläutern. Vortragstermin ist am Mittwoch, 17. April, um 15 Uhr im Toulonsaal der Sparkasse Rhein Neckar Nord in D 2, 13. Der Eintritt ist frei. has

