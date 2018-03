Vortrag über Stern-Explosionen

Anzeige

Mannheim.„Wie explodierende Sterne unser kosmologisches Weltbild erschüttern“ – das erklärt der Astrophysik-Professor Friedrich Röpke vom Heidelberger Institut für theoretische Studien (HITS). Nach wie vor ist die Natur sogenannter Supernova-Explosionen nicht geklärt, mit ihrer Hilfe lässt sich aber die Geometrie des Universums vermessen und nachweisen, dass es sich beschleunigt ausdehnt. Der Vortrag Röpkes findet in der Reihe „Astronomie am Nachmittag“ des Freundeskreises Mannheimer Planetarium am Mittwoch, 7. März, 16.30 Uhr, im Hörsaal des Planetariums, Wilhelm-Varnholt-Allee, statt. Der Eintritt ist für Mitglieder frei, Gäste werden um einen Kostenbeitrag gebeten.