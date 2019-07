Vortrag über Wasserpolitik

Wertvolles Gut, das nicht überall aus dem Hahn kommt: Wasser. © dpa

Das Thema „Wasserpolitik“ und der sparsame Umgang mit dem kostbaren Gut hat viele Facetten. Besonders intensiv haben sich damit Marijana Todorovic und Anoosh Werner auseinander gesetzt, zwei junge Expertinnen des „Forum Umwelt und Entwicklung“ und der „Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft“. Sie berichten am Mittwoch, 10. Juli, im Saal der Mannheimer Abendakademie in U 1, 16-19, von ihren Berliner Erfahrungen. Daneben geht der Blick aber auch in die Ferne sowie in die Kommunalpolitik und in die privaten Haushalte. Der Vortrag wird gemeinsam mit dem Verein Rhein-Neckar-Industriekultur veranstaltet. Passend dazu gibt es die Fotoausstellung „Wassertürme und Wasserwege in der Metropolregion“, die der Verein Industriekultur zusammengestellt hat. Sie ist im Foyer der Abendakademie noch bis zum 8. September zu sehen.

Der Eintritt zum Vortrag kostet sieben Euro. Anmeldung online unter www.rhein-neckar-industriekultur.de/termine oder bei der Abendakademie. mor

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.07.2019