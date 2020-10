Vortrag und Livestream

Unter dem Titel „Leipner lädt ein – Corona. Kein Grund für mehr Digitalunterricht“ lädt die Mannheimer Abendakademie zu einem Vortrag mit Ingo Leipner ein. Der Sachbuchautor setzt sich seit Jahren mit der Frage auseinander, wie viel Digitalität Bildung verträgt. In seinem Vortrag am Dienstag, 27. Oktober, bei der Mannheimer Abendakademie will er ab 18.30 Uhr klären, wann und wie digitale Systeme in der Schule aus seiner Sicht zum Einsatz kommen sollten. Dabei geht er von der in seinem Buch „Die Lüge der digitalen Bildung“ formulierten Grundthese aus: „Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter.“ Weitere Termine sind am 25. November und 17. Februar geplant. Der Vortrag, der von 18.30 bis 20.30 Uhr in Saal 9 der Abendakademie in U 1 angesetzt ist, kann alternativ als Livestream gebucht werden. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 0621/1076-150 und im Internet (www.abendakademie-mannheim.de).

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020