Vortrag von Historiker Balke

Der Arbeitskreis gegen Antisemitismus und Antizionismus Mannheim, lädt am Dienstag in Kooperation mit dem Forum zu einer Diskussion mit dem Historiker Ralf Balke. Sie findet im Jugendkulturzentrum Forum, Neckarpromenade 46, von 19 Uhr bis 22 Uhr statt. Um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu lösen, wird hierzulande und in der Europäischen Union immer noch die Zweistaatenlösung favorisiert. Dieser Lösungsansatz ist zugleich in weite Ferne gerückt. Die Gründe dafür sind zahlreich. Balke entfaltet sowohl die Pro- als auch die Kontraargumente und stellt sie zur Diskussion. Ralf Balke ist promovierter Historiker und Journalist in Berlin. Er arbeitete viele Jahre für das „Handelsblatt“ und schreibt heute unter anderem für die „Jüdische Allgemeine“. Balke schrieb den in der Beck’schen Reihe erschienenen Band „Israel. Geschichte – Politik – Kultur“. red/stp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020