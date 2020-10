Vortrag zu Bäumen und Klimawandel im Luisenpark

Mannheim.Hitze und Dürre als Folgen des Klimawandels fordern Anpassungen bei der Auswahl der Bäume in Wald und Stadt. Darüber spricht Klaus Körber, seit 1989 an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim tätig, am Donnerstag, 22. Oktober, um 18 Uhr bei der Veranstaltungsreihe „Buga-Plattform. Neben seiner Lehrtätigkeit ist Körber zuständig für den Versuchsbetrieb „Stutel“. An dem Abend stellt er Ergebnisse vergleichender Pflanzungen vor, schließlich sind die Folgen des Klimawandels eines der vier Leitthemen der Bundesgartenschau 2023, die in der Reihe „Buga-Plattform“ mit Experten diskutiert werden. Körber erläutert, welche Baumarten in unserer Umgebung zukünftig eine größere Rolle spielen werden und wie es gelingen kann, die Artenvielfalt zu erhalten.

