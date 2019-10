Vortrag zu Drama von Sophokles

Mit dem klassischen Drama „Oedipus auf Kolonos“ von Sophokles beschäftigt sich Hellmut Flashar bei einem öffentlichen Vortrag am Montag, 21. Oktober, 19 Uhr, im Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG), Roonstraße 4-6. Flashar kommt auf Einladung der Schule und des Altherrenverbands in den Raum E01 und geht auf das Drama selbst, auf Musik und Rezeption ein. Der Professor für klassische Philologie und Philosophie, der in Tübingen, Bochum und München lehrte, hat unter anderem Bücher über den Philosophen Aristoteles und über „Hippokrates, Meister der Heilkunst“ geschrieben. Zu einem weiteren öffentlichen Vortrag lädt das Friedrich-Gymnasium für Montag, 18. November, ein. Biochemiker Christian Haass beleuchtet den Stand der Wissenschaft Alzheimer. bhr

