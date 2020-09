Vortrag zu Kunst beim Kurfürsten

Mannheim.Kurfürst Carl Philipp, der das Mannheimer Schloss erbaute, steht im Mittelpunkt beim Auftakt der neuen Vortragsreihe des Mannheimer Altertumsvereins in den Reiss-Engelhorn-Museen. Am Donnerstag, 10. September um 19 Uhr beleuchtet Kunsthistoriker Hans-Jürgen Buderer, ehemals an der Kunsthalle und dann als Abteilungsleiter an den Reiss-Engelhorn-Museen tätig, im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C 5, wie der Kurfürst die Kunst an seinem Hofe für fürstliche Propaganda im Sinne seiner absolutistischen Repräsentationsansprüche nutzte.

Neben der Architektur des Schlosses und seiner Ausstattung setzte er zudem gezielt Musik und Bildende Kunst ein. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, wird um Anmeldung unter der Mailadresse mav@mannheim.de gebeten. Der Mannheimer Altertumsverein will nun wieder regelmäßig zu Vortragsabenden zu Regionalgeschichte, Archäologie und Kunstgeschichte einladen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020