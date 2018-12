Vortrag zum Leben in Israel

Um den Alltag in Israel und Baden-Württemberg geht es bei einer Veranstaltung mit Maren Steege. Die Repräsentantin des Generalkonsulats des Staates Israel kommt für einen Vortrag am Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr, ins Jüdische Gemeindezentrum in F 3 am Rabbiner Grünewaldplatz. Der Eintritt ist frei, die Jüdische Gemeinde bittet um schriftliche Anmeldung bis 19. Februar per E-Mail an

...