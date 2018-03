Vortrag zum Rother Altar

Anzeige

Er ist ein Prunkstück der Sammlungen der Reiss-Engelhorn-Museen und herausragendes Beispiel deutscher Spätgotik: der Rother Altar. Seine wechselvolle Geschichte steht am heutigen Donnerstag um 19 Uhr im Mittelpunkt eines Vortrags im Museum Zeughaus, C 5. Kunsthistoriker Andreas Krock zeigt, wie der Altar Opfer des zähen Ringens zwischen den alten Mächten der Kirche und dem Reformationsgedanken wurde. Der Rother Altar entstand 1513 in der Werkstatt des renommierten Bildhauers Niklaus Weckmann und ist kostbar verziert. In der Reformationszeit wurden diese „Kathedralen aus Holz“ angefeindet und nicht selten ein Opfer der Zerstörung. Der Rother Altar büßte dabei unter anderem seine bemalten Seitenflügel ein. Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms zur aktuellen Sonderausstellung „Reformation“. Diese zeigt noch bis 2. April, welche wichtige Rolle der deutsche Südwesten bei der Verbreitung der Reformation gespielt hat. pwr