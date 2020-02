Vortrag zum Thema Zittern

Der nächste Vortrag in der neuen Klinikum-Reihe „Medizin für Mannheim“ widmet sich dem Thema Zittern. Am Dienstag, 25. Februar, berichten hochkarätige Referenten – etwa Michael Platten, Direktor der Neurologischen Klinik der Universitätsmedizin – über moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren. Interessenten werden auch über einfache Übungen für den Hausgebrauch informiert. Beginn ist im Großen Hörsaal (über dem Klinikum-Haupteingang am Neckarufer) um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die zu Jahresbeginn gestartete Reihe hat den Anspruch, auf für Laien in verständlicher Weise über medizinische Themen zu informieren. Die Vorträge werden jeweils am letzten Dienstag eines Monats gehalten. Bei der Premiere im Januar ging es um die Prostata. Der Andrang war so groß, dass Besucher abgewiesen werden mussten und ein zweiter Termin angesetzt wurde. sma

