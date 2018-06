Vortrag zur Erdgeschichte

Anzeige

Zu einer faszinierenden Zeitreise in die Erdgeschichte laden die Reiss-Engelhorn-Museen am Mittwoch, 27. Juni, um 18 Uhr ein. Geologe Peter Rothe, seit 2005 einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Museums, spricht über die weltweit größte Lagerstätte an Kupferschiefer.

Im nördlichen Mitteleuropa wurde bereits vor etwa 800 Jahren Kupferschiefer abgebaut. Bis vor kurzem wurde er noch in Polen gefördert, aktuell laufen Beobachtungen zur weiteren Nutzung. Der Referent, seit 2001 emeritierter Professor für geologie der Universität Mannheim und Autor mehrerer geologischer Fachbücher, ist bekannt für seine Vorträge in leicht verständlicher, anschaulicher Sprache. Er erklärt, wie das Gestein vor mehr als 250 Millionen Jahren entstanden ist und räumt dabei mit falschen Annahmen auf.

Der Vortrag findet im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen im Quadrat D 5 statt. Der Eintritt beträgt drei Euro. pwr