Vortrag zur Geschichte von BBC

„Aufstieg und Fall des Elektrokonzerns BBC – Geschichte und Zukunft des Standorts in Mannheim“, darum geht es bei einer Veranstaltung heute Abend. Der Deal zwischen Stadt Mannheim und der Schweizer Firma „Brown, Boveri & Cie“ vor 120 Jahren lautete: der Auftrag für ein „Elektrizitätswerk“ nur mit einem „Fabriketablissement” vor Ort. 1900 wird BBC in Käfertal gegründet. Ein rasender Aufstieg folgt. Turbinen, Generatoren, Trafos und Lokomotiven gehen von BBC in die Welt. Ende der 1980er Jahre verschwindet der Name BBC hinter ABB, Alstom und zuletzt General Electric. Ebenso verschwinden die Arbeitsplätze: von rund 12 000 auf jetzt etwa 3000 bei ABB, Bombardier und GE. Die Veranstaltung mit Bildervorträgen und Diskussion wird organisiert von der Rhein-Neckar-Industriekultur und beginnt um 18.30 Uhr im Konferenzraum der IG Metall, Gewerkschaftshaus, Hans-Böckler-Straße 1. bro

