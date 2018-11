Vortrag zur Kurfürstenhochzeit

Es war die letzte protestantische Fürstenhochzeit in der Pfalz: Kurprinz Karl von der Pfalz gab der dänischen Prinzessin Wilhelmine Ernestine am 20. September 1671 in Heidelberg das Ja-Wort. Am Donnerstag, 15. November, widmet der Mannheimer Altertumsverein ihr einem Vortragsabend in den Reiss-Engelhorn-Museen. Um 19 Uhr wird Hermann Wiegand, der Vorsitzende des Vereins, im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C 5 über die Bedeutung von Fürstenhochzeiten im Barock sprechen. Die Vermählung im Jahr 1671 markierte das Ende großer Ereignisse der pfälzischen Linie Simmern der Wittelsbacher. Der Referent beleuchtet die politischen Voraussetzungen der Eheschließung sowie das höfische Zeremoniell barocker Fürstenrepräsentation. Dass diese Ehe damals scheiterte, hatte für die Kurpfalz fatale Folgen und löste 1885 den Pfälzischen Erbfolgekrieg aus. pwr

