Vortrag zur Räterepublik

Die Novemberrevolution 1918 ging an Mannheim weitgehend vorbei, doch 1919 kam es zu heftigen Konflikten, teilweise Plünderungen und Aufruhr. Die Quadratestadt war nach Bremen der zweite Ort in Deutschland, an dem es zur Ausrufung einer Räterepublik kam. Im Vortrag „Die kurzlebige Räterepublik in Mannheim – Operettenputsch oder revolutionäre Erhebung“ am Mittwoch, 20. Februar um 18 Uhr im Marchivum wird Hans-Joachim Hirsch Details des Geschehens erläutern, die handelnden Personen vorstellen und dem Abend mit Originalzitaten von vor 100 Jahren ein wenig Farbe und Authentizität verleihen. Die Veranstaltung findet im Friedrich-Walter-Saal des Marchivum statt und ist Teil der Reihe „Ein Hoch auf die Freiheit! Mannheim feiert die Demokratie“. Der Eintritt ist frei. pwr

