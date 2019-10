Vortragsreihe zu Carl Theodor

Am Mittwoch, 23. Oktober, beginnt um 15.30 Uhr in den Reiss-Engelhorn-Museen eine neue Vortragsreihe. An sechs Nachmittagen widmet sich Kunsthistoriker Hans-Jürgen Buderer, der ehemalige Direktor des Museums Zeughaus und Vorsitzende des Fördererkreises, der kulturellen Blütezeit Mannheims unter Kurfürst Carl Theodor (1724-1799). 1743 übernimmt er die Kurwürde von seinem Onkel Carl Philipp. In den knapp 35 Jahren seiner Regentschaft bis zur Verlegung der Residenz nach München im Jahr 1778 entwickelt sich am Mannheimer Hof ein kulturelles Leben, das überregional Maßstäbe setzt. Die Vortragsreihe geht nicht nur auf die kulturgeschichtliche Entwicklung der Musik und des Opernwesens, der Malerei, Skulptur und Architektur am Mannheimer Hof ein. Sie stellt die mannigfachen Erscheinungsformen der Kunst des 18. Jahrhunderts auch in den Kontext ihrer historischen Entwicklung in der Geschichte der Pfalz.

Die Reihe wird am 30. Oktober, am 6., 13. und 27. November sowie am 4. Dezember fortgesetzt. Die Vorträge finden jeweils um 15:30 Uhr im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 statt. Der Eintritt beträgt pro Termin drei Euro. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019