Vorwurf: Ehefrau niedergestochen

Ein Video der Überwachungskamera zeigt die wenigen Sekunden, um die es sich seit Mittwoch am Mannheimer Landgericht dreht: Eine Frau tritt vom Hinterausgang ins Treppenhaus eines Wohnhauses, sie rennt zur Haustür. Ein Mann stürmt hinterher, er greift sie an, verpasst ihr fünf gezielte Hiebe, erst von hinten, dann in den Bauch. Plötzlich lässt er von ihr ab. Er rennt davon und flüchtet durch die Haustür, während sich das Opfer wieder zum Hinterausgang schleppt.

Bilder einer Szene, die sich am 13. Oktober 2019 in einem Haus in der Neckarstadt abgespielt haben sollen. Rosen A., 54 Jahre alt, bulgarischer Staatsbürger, ist, davon geht Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann aus, der Angreifer in dem Video. Er habe, so zitiert der Ermittler aus der Anklage, „mit großer Wucht“ auf sein Opfer eingestochen und den Tod der Frau – seiner Ehefrau – billigend in Kauf genommen. 31 Jahre lang waren Täter und Opfer zu dem Zeitpunkt verheiratet. Nun tritt sie als Nebenklägerin auf, kann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht am Prozess teilnehmen.

In der Anklage liefert Hofmann auch ein mögliches Tatmotiv. Etwa vier Wochen zuvor sei die Frau aus der gemeinsamen Wohnung in Ludwigshafen ausgezogen, berichtet der Oberstaatsanwalt, sie habe sich von ihrem Mann getrennt und sei vorübergehend bei ihrer Schwester in der Neckarstadt untergekommen. Der von dem Liebes-Aus nicht begeisterte Angeklagte sei davon ausgegangen, dass sie einen neuen Freund hat, dennoch habe er am Tattag seine Liebste dazu bewegen wollen, nach Hause zurückzukehren. Aber: „Sie ging darauf nicht ein“, heißt es in der Anklage. Vor der Wohnung der Schwester habe sie ihren Ex abblitzen lassen. Daraufhin habe er sie mit einem Messer angegriffen – so heftig, dass die Klinge abbrach. „Er wollte seine und die Familienehre retten“, ergänzt Hofmann seinen Vortrag und kommt zu dem Schluss: Rosen A. hat sich wegen versuchten Mordes schuldig gemacht.

2010 nach Deutschland

Der Angeklagte hört die Worte des Staatsanwalts, die ihm eine Dolmetscherin übersetzt, ohne äußerliche Regung. Er sei in Bulgarien aufgewachsen, erzählt er Richter Gerd Rackwitz, der sich ein Bild von dem Mann machen möchte. Schule und die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker – das hätten ihm seine Eltern ermöglicht, berichtet der 54-Jährige. Und: Er habe sich nach dem frühen Tod des Vaters für die Familie verantwortlich gefühlt. 1988 heiratete er, das Paar bekam zwei Kinder, siedelte bald nach Polen über und kam 2010 schließlich nach Deutschland – „wegen der Arbeit“. 2019 waren sie gerade nach Ludwigshafen gezogen. Es hatte sich Nachwuchs angekündigt. Der Sohn und dessen Frau erwarteten ihr erstes Kind. „Und sie lebten alle in einer Wohnung?“, will Richter Rackwitz wissen. „Ja, wir wollten das so“, antwortet der Angeklagte. Das Familienglück hielt nicht lange. Kurze Zeit später packte seine Frau die Koffer. „Es war eine gute Ehe“, findet der Angeklagte: „Nur im letzten Jahr haben große Veränderungen bei meiner Frau stattgefunden.“ Details erfahren die Prozessbeteiligten nicht.

Zum Tatwurf möchte sich der Angeklagte selbst nicht äußern. Sein Verteidiger Thomas Dominkovic verliest eine Erklärung. Es sei am Tattag zu Unstimmigkeiten zwischen den Eheleuten gekommen, sagt er. Der Angeklagte habe seine Frau bei der Schwester aufgesucht, dabei sei „die Geschädigte ihrem Mann gegenüber unterkühlt bis provokant“ aufgetreten. In dem darauf folgenden Streitgespräch habe sie sich abfällig über ihren Mann geäußert. Der habe sie noch gebeten, stehenzubleiben. Aber sie hörte nicht . . . An Einzelheiten könne sich sein Mandant nicht mehr erinnern, so Dominkovic. Kurz vor der Tat habe der Mann einen epileptischen Anfall erlitten, vermutlich leide er deshalb an dem Gedächtnisverlust.

Insgesamt fünf Verhandlungstage hat das Landgericht für den Fall terminiert. Weil der Angeklagte in U-Haft sitzt, muss der Prozess auch zu Corona-Zeiten stattfinden. Sonst aber gilt – wie auch an allen anderen Gerichten der Stadt – erheblich eingeschränkter Betrieb. Das Urteil soll am 21. April fallen.

