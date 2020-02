Vorzugspreis bis Sonntag

Wer für den Luisenpark oder den Herzogenriedpark eine Jahreskarte zum Vorteilspreis möchte, muss sich sputen: Der vergünstigte Vorverkauf läuft nur noch bis zum Sonntag, 9. Februar. Allerdings wird die Jahreskarte, die für beide Parks gilt, auch danach noch verkauft. Das teilt die Stadt mit. Nach dem Sonntag geht es eine Woche in die Verlängerung. Das beliebte Kärtchen, das Parkbesuche an 365 Tagen im Jahr ermöglicht, kostet bis zum 9. Februar 32 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Kinder von sechs bis 15 Jahren. Nach dem 9. Februar kosten die Kärtchen 39 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder. Für den Herzogenriedpark allein gibt es außerdem eine „kleine“ Jahreskarte, zurzeit noch für 14 (Erwachsene) beziehungsweise fünf Euro (Kinder). Übrigens bekommen Besucher mit der Jahreskarte den Eintritt für das optische Spektakel Winterlichter im Luisenpark günstiger. Erwachsene zahlen statt acht Euro sechs, Kinder haben freien Eintritt. Die Jahreskarte ist an allen Parkkassen im Luisenpark und Herzogenriedpark sowie am Service-Point am Haupteingang Luisenpark erhältlich. bhr/red

